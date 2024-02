Salernitana, nuovo rinforzo in difesa: Manolas atteso in città, i dettagli sull’accordo

CalcioWeb

Se si tornasse indietro di qualche anno la Salernitana avrebbe una difesa da Champions League. Dopo Jerome Boateng, arrivato nei giorni scorsi, i granata sono pronti a mettere a segno un altro colpo importante dagli svincolati. Nella giornata di domani è atteso in città Kostas Manolas, ex Roma e Napoli, attualmente svincolato.

Kostas Manolas alla Salernitana: i dettagli del contratto

Dopo essersi liberato dal contratto che lo legava agli emiratini dello Sharijah, Manolas ha raggiunto un accordo verbale con Walter Sabatini, suo grande estimatore già dai tempi della Roma, per un contratto di 6 mesi con eventuale prolungamento legato probabilmente alla permanenza in Serie A del club campano. Manolas proverà a integrarsi subito negli schemi di Inzaghi portando esperienza e, si spera, solidità difensiva. Il campionato lo conosce bene: in Serie A ha giocato 216 partite realizzando 9 gol e 6 assist.