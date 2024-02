Sanremo 2024, collaborazione Geolier-Napoli: presentata una maglia speciale | FOTO

CalcioWeb

Il Napoli è reduce dalla vittoria in rimonta contro l’Hellas Verona nel match della 23ª giornata del campionato di Serie A ed è rientrato pienamente in corsa per la qualificazione in Champions League. Nella serata di ieri è anche iniziato il Festival di Sanremo 2024 e la città di Napoli è stata rappresentata da Geolier.

Il rapper napoletano classe 2000 si è messo in mostra con la canzone ‘I p’ me, Tu p’ te’ ed il voto del pubblico potrebbe spingerlo verso le zone alte della classifica. Proprio il Napoli ha annunciato una collaborazione con il cantante: “per la prima volta nella storia del Club, la SSC Napoli presenta una collaborazione artistica con un protagonista della scena musicale napoletana, italiana ed internazionale.

Geolier ha disegnato personalmente la collezione che sarà in vendita da oggi, alle ore 14:30, sul webstore ufficiale del Club. Tutto il Club è accanto a Geolier e alla musica napoletana sul palco di Sanremo”,. si legge sul sito ufficiale del club.