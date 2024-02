Bigica, esordio di… Sassuolo: Napoli, è la goleada della svolta?

CalcioWeb

Esordio da incubo per Emiliano Bigica sulla panchina del Sassuolo e la conferma rischia di allontanarsi. Ottima prestazione del Napoli di Calzona e la goleada nel recupero della 21ª giornata potrebbe rappresentare la svolta per la parte finale della stagione. Il distacco dal quinto posto è di 6 punti, 8 dal quarto e le prospettive in zona Europa sono interessanti.

Il Napoli ha dimostrato oggi una fase offensiva impressionante con la coppia Osimhen-Kvara in giornata di grazia. L’avversario non si è dimostrato irresistibile (gli orrori in difesa in occasione di almeno due gol sono stati clamorosi) ma questo Napoli sembrava quello di Spalletti in fase di ripartenza. La classifica deludente è frutto di un calo mentale inevitabile dei calciatori più forti dopo il percorso eccezionale della scorsa stagione.

Il futuro del Napoli non è assolutamente in discussione. Il presidente Aurelio De Laurentiis rappresenta una garanzia di successo sotto l’aspetto tecnico ed economico. Per la cronaca la sfida si è conclusa sul risultato di 1-6 (Racic, Rrahmani, tripletta Osimhen e doppietta di Kvara).

La classifica

Inter 66

Juventus 57

Milan 53

Bologna 48

Atalanta 46

Roma 44

Fiorentina 41

Lazio 40

Napoli 40

Torino 36

Monza 36

Genoa 33

Empoli 25

Lecce 24

Frosinone 23

Udinese 23

Verona 20

Sassuolo 20

Cagliari 20

Salernitana 13