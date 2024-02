Serie A, le probabili formazioni della 24ª giornata: riflettori su Roma-Inter e Milan-Napoli

CalcioWeb

L’attesa è finita: la Serie A torna in campo per la 24ª giornata del campionato e il turno promette spettacolo. Nel primo match in campo Salernitana-Empoli in uno scontro salvezza che non ha bisogno di presentazioni. Tanto spettacolo anche nella giornata di sabato: trasferta della Lazio sul campo del Bologna, poi il big match tra Roma-Inter. In serata Sassuolo-Torino.

Domenica il lunch match tra Fiorentina e Frosinone, in campo due squadre in grado di garantire tante occasioni e gol. Due partite alle 15:00: Bologna-Lecce e Monza-Verona. Alle 18:00 la trasferta insidiosa dell’Atalanta sul campo del Genoa. La squadra di Alberto Gilardino è una delle sorprese più belle della stagione e punta la parte sinistra della classifica. In serata Milan-Napoli. I rossoneri sono leggermente favoriti, ma la partita è aperta a qualsiasi pronostico. Lunedì Juventus-Udinese con i bianconeri di Allegri costretti ai tre punti dopo le ultime due gare negative.

Le probabili formazioni della 24ª giornata