Serie A, la Salernitana esonera Pippo Inzaghi: ufficiale il sostituto

La notizia era ormai nell’aria, da qualche giorno, serviva solo la conferma ufficiale. Pippo Inzaghi non è più l’allenatore della Salernitana. L’esonero è arrivato nella mattinata odierna con un comunicato ufficiale sul sito del club campano. Decisivo il ko contro l’Empoli per 3-1 nello scontro diretto per la salvezza. Dopo Paulo Sosa, la Salernitana cambia il secondo allenatore in stagione.

Il comunicato della Salernitana sull’esonero di Pippo Inzaghi

“L’U.S. Salernitana 1919 comunica di aver sollevato dall’incarico di allenatore della Prima Squadra il Sig. Filippo Inzaghi. Nel ringraziarlo per la dedizione al lavoro dimostrata, la Società augura al tecnico le migliori fortune professionali per il prosieguo della sua carriera“.

Fabio Liverani è il nuovo allenatore della Salernitana

Successivamente, attraverso un breve comunicato, la Salernitana ha anche annunciato l’arrivo di Fabio Liverani come nuovo allenatore: “L’U.S. Salernitana 1919 comunica di aver raggiunto l’accordo con il Sig. Fabio Liverani e di avergli affidato la guida tecnica della prima squadra“.