La Serie A vuole autonomia: “valutiamo il modello della Premier League”

E’ andata in scena l’assemblea in Serie A e sono arrivate interessanti indicazioni per il futuro. “L’assemblea ha deciso di avviare un percorso per valutare soluzioni organizzative di maggiore autonomia simili al modello della Premier League”. Sono le dichiarazioni di Lorenzo Casini, presidente della Lega Serie A.

La Serie A ha messo sul piatto la volontà di avere maggiore autonomia decisionale, anche se per ora “è prematuro parlare di dividersi”.

“Il sistema federale così com’è e il modello organizzativo dove la Serie A è collocata non sono adeguati per raggiungere molti obiettivi che sono nel documento” sulle riforme che la Serie A ha presentato nel dicembre 2022 e che ora sta aggiornando.

“Attualmente il sistema non riconosce alla Serie A quella autonomia e quel peso decisionale che dovrebbe avere rispetto al peso economico. Non si tratta tanto di un consigliere in più, ma si tratta di andare verso un modello che assicuri maggiore autonomia decisionale della Serie A su quello che riguarda la Serie A. L’attuale sistema organizzativa non è adeguato per consentirci di avere il ruolo che ci spetta”.

Casini poi frena: “uscire dalla Figc? È tutto prematuro. I club all’unanimità hanno deciso di andare verso questo percorso ulteriore, l’uscita è un tema troppo avanti”.