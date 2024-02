Serie B, gli squalificati dopo la 24ª giornata: out 12 calciatori

CalcioWeb

Il campionato di Serie B entra nella fase importante e il giudice sportivo ha pubblicato l’elenco dei calciatori squalificati dopo la 24ª giornata. Blitz del Parma sul campo del Cittadella e passo verso la promozione. Esordio con il botto di Iachini sulla panchina del Bari: la gara casalinga contro il Lecco si è conclusa 3-1. Tre punti importanti del Catanzaro contro l’Ascoli (3-2).

Il Venezia rifila 3 gol in trasferta al Sudtirol, colpaccio del Palermo sul campo della Feralpisalò. Un’altra sconfitta per la Sampdoria (2-0 a Pisa) e situazione sempre più difficile. Pareggi in Cremonese-Reggiana, Modena-Cosenza e Ternana-Spezia.

Gli squalificati in Serie B dopo la 24ª giornata

Il Giudice Sportivo cons. Ines Pisano, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’A.I.A. Moreno Frigerio, nel corso della riunione del 13 febbraio 2024, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:

Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. COMO per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato tre fumogeni sul terreno di giuoco e uno nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 2.500,00: alla Soc. BRESCIA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato due fumogeni sul terreno di giuoco e uno nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. MODENA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato alcune bottigliette di plastica vuote e tre bicchieri nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. SPEZIA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato due petardi nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 1.500,00: alla Soc. ASCOLI a titolo di responsabilità oggettiva, per avere ingiustificatamente ritardato di circa due minuti l’inizio del primo tempo.

Ammenda di € 1.500,00: alla Soc. BARI per avere suoi sostenitori, al 24° del secondo tempo, lanciato nel recinto di giuoco un petardo; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 1.500,00: alla Soc. CATANZARO a titolo di responsabilità oggettiva, per avere ingiustificatamente ritardato di circa due minuti l’inizio del primo tempo.

Ammenda di € 1.500,00: alla Soc. TERNANA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel recinto di giuoco due fumogeni; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 1.000,00: alla Soc. VENEZIA per avere suoi sostenitori, al 49° del secondo tempo, lanciato nel recinto di giuoco un fumogeno; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

b) CALCIATORI

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

GIORDANO Simone (Sampdoria): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

JOHNSEN Dennis Torset (Cremonese): per essersi reso responsabile di un fallo grave di giuoco.

MARRAS Manuel (Cosenza): per essersi reso responsabile di un fallo grave di giuoco.

MASIELLO Andrea (Sudtirol): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

VALZANIA Luca (Ascoli): per essersi reso responsabile di un fallo grave di giuoco.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

GALAZZI Nicolas (Brescia): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

GIORGINI Andrea (Sudtirol): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

MAJER Zan (Cremonese): per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara; già diffidato (Quinta sanzione).

NEGRO Stefano (Cittadella): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

OLZER Giacomo (Brescia): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

PONSI Fabio (Modena): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

ZARO Giovanni (Modena): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA: AMMONIZIONE CON DIFFIDA ED AMMENDA DI € 1.000,00 (QUARTA SANZIONE)

DELPRATO Enrico (Parma): sanzione aggravata perché capitano della squadra (Quarta sanzione).

d) DIRIGENTI

ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

BERTOLUZZA Emiliano (Sudtirol): per avere, al termine del primo tempo, nel tunnel che adduce agli spogliatoi, assunto un atteggiamento irrispettoso nei confronti del Direttore di gara che causava momenti di tensione tra le due squadre.