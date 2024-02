Serie B, gli squalificati dopo la 25ª giornata: out 8 calciatori

CalcioWeb

Sono arrivati i provvedimenti del giudice sportivo dopo la 25ª giornata del campionato di Serie B. Il colpo più importante è stato realizzato dal Palermo nello scontro diretto per la promozione contro il Como. Continua la corsa entusiasmante del Parma, sempre più vicino alla promozione diretta. Passo falso della Cremonese sul campo dell’Ascoli.

Vittorie casalinghe di Bari e Spezia, solo un pareggio per il Venezia in casa contro il Modena. Colpaccio in trasferta del Cosenza a Lecco, pareggio tra Sampdoria e Brescia. Ecco gli squalificati in Serie B.

Il Giudice Sportivo cons. Ines Pisano, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’A.I.A. Moreno Frigerio, nel corso della riunione del 20 febbraio 2024, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:

Ammenda di € 7.000,00: alla Soc. PALERMO per non avere, i propri sostenitori, rispettato il minuto di silenzio disposto dalla F.I.G.C.; per avere, inoltre, suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato sul terreno di giuoco otto fumogeni e nel recinto di giuoco tre fumogeni; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. LECCO per avere suoi sostenitori, al 47° del secondo tempo, lanciato un petardo sul terreno di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

b) CALCIATORI

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA

BRANCA Simone (Cittadella): per avere, al 45° del primo tempo, rivolto al Direttore di gara un’espressione irriguardosa.

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

ANGELI Matteo (Cittadella): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

BRIGHENTI Nicolo (Catanzaro): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

BATTISTELLA Thomas (Modena): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

CROCIATA Giovanni (Lecco): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Decima sanzione).

DI CESARE Valerio (Bari): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Decima sanzione).

SERSANTI Alessandro (Lecco): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Decima sanzione).

VENTURI Michael (Cosenza): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Decima sanzione).

c) ALLENATORI

ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

BIANCO Paolo (Modena): per avere, al 44° del secondo tempo, rivolto ad un componente della squadra avversaria, un epiteto ingiurioso; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale.

MARAN Rolando (Brescia): per avere, al 34° del secondo tempo, contestato con veemenza una decisione arbitrale.

NEVES GODINHO Lino Filipe (Venezia): per avere, al 44° del secondo tempo, rivolto all’allenatore della squadra avversaria, un epiteto ingiurioso; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale.

ZUCCHER Marco (Venezia): per avere, al 33° del secondo tempo, rivolto al Direttore di gara una critica irrispettosa.

d) OPERATORI SANITARI

ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

CRESCINI Gabriele (Brescia): per avere, al 51° del secondo tempo, assunto un atteggiamento provocatorio nei confronti di un calciatore della squadra avversaria.

e) PREPARATORI ATLETICI

ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

ASCENZI Giampiero (Venezia): per avere, al 47° del primo tempo, rivolto agli Ufficiali di gara una critica irrispettosa.

f) ALTRI TECNICI

ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

GUINDOS LOPEZ Daniel (Como): per avere, al 42° del primo tempo, abbandonando la panchina aggiuntiva, contestato platealmente l’operato arbitrale.