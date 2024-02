Serie B, gli squalificati dopo il turno infrasettimanale: out 7 calciatori

CalcioWeb

E’ andato in scena il turno infrasettimanale della 27ª giornata del campionato di Serie B e la corsa alla promozione diretta è sempre più emozionante. Solo un pareggio per la capolista Parma contro il Cosenza, accorciano Venezia, Cremonese e Como. Ko a sorpresa in casa del Palermo contro la Ternana.

Tre punti per il Catanzaro contro il Bari, in zona salvezza colpaccio della Feralpisalò contro lo Spezia. Pareggi in Ascoli-Brescia e Reggiana-Sudtirol.

Gli squalificati in Serie B dopo la 27ª giornata

Il Giudice Sportivo cons. Ines Pisano, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’A.I.A. Moreno Frigerio, nel corso della riunione del 29 febbraio 2024, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:

Ammenda di € 12.000,00: alla Soc. PALERMO per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, indirizzato per più volte un fascio di luce-laser verso i calciatori della squadra avversaria; per avere, inoltre, lanciato sul terreno di giuoco numerose bottigliette in plastica, quattro delle quali all’indirizzo di un calciatore della squadra avversaria; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 5.000,00: alla Soc. LECCO per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato alcuni petardi sul terreno di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. PISA per avere omesso di impedire l’ingresso sul terreno di giuoco a persona non autorizzata che protestava in modo irriguardoso contro una decisione arbitrale.

Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. BARI per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato due petardi ed un fumogeno nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. CATANZARO per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato un bicchiere pieno di liquido sul terreno e un fumogeno nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 1.500,00: alla Soc. ASCOLI per avere suoi sostenitori, al 37° del primo tempo, lanciato un petardo nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

b) CALCIATORI

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

BALOGH Botond (Parma): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

VALOTI Mattia (Pisa): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

CAPORALE Alessandro (Lecco): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

DUCA Edoardo (Modena): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

STRIZZOLO Luca (Modena): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Quinta sanzione).

VAN DE LOOI Tom (Brescia): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

VICARI Francesco (Bari): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

d) DIRIGENTI

ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMENDA DI € 3.000,00

LUDI Carlalberto (Como): per avere, al 26° del secondo tempo, assunto un atteggiamento irrispettoso nei confronti del Direttore di gara, assumendo un atteggiamento provocatorio all’uscita dal recinto di giuoco.