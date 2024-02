CalcioWeb

Vittorio Sgarbi, il sottosegretario dimissionario alla Cultura, si è sbilanciato sulla ristrutturazione dello stadio San Siro: “mi sembra che convenga a tutti”, ha detto a margine dell’evento ‘La ripartenza’ a Milano.

“Mi era sembrata una cosa inevitabile nonostante la polemica che non ho voluto con il sindaco Sala. C’è un vincolo relazionale per l’edificio storico, monumento con una grande storia che è la storia sportiva di Milano con l’Inter e con il Milan. Sala la prendeva come una contrapposizione”, continua Sgarbi.

Che si possa ristrutturare “credo che vada bene anche per Sala, perché mentre durava la polemica si è letto che San Siro è il quinto stadio più apprezzato del mondo”.