Sorteggio Nations League, i gironi: l’Italia contro Belgio, Francia e Israele

La Nazionale italiana di calcio si prepara per importanti appuntamenti tra Europei e Nations League. E’ arrivato il momento dei sorteggi di Nations League e la squadra di Luciano Spalletti si candida ad un ruolo da grande protagonista. La nuova competizione prenderà il via nel settembre del 2024 con la fase a gironi fino a novembre. Nel 2025 le semifinali e le finali.

L’Italia è stata inserita in prima fascia, così come Croazia, Spagna e Olanda: sono le quattro semifinalisti della scorsa edizione. Girone difficile per gli azzurri contro Belgio, Francia, Isreale.

Le fasce della Nations League

Lega A

Fascia 1: Spagna, Croazia, ITALIA, Olanda

Fascia 2: Danimarca, Portogallo, Belgio, Ungheria

Fascia 3: Svizzera, Germania, Polonia, Francia

Fascia 4: Israele, Bosnia, Serbia, Scozia

Lega B

Fascia 1: Austria, Repubblica Ceca, Inghilterra, Galles

Fascia 2: Finlandia, Ucraina, Islanda, Norvegia

Fascia 3: Slovenia, Repubblica d’Irlanda, Albania, Montenegro

Fascia 4: Georgia, Grecia, Turchia, Kazakistan

Lega C

Fascia 1: Romania, Svezia, Armenia, Lussemburgo

Fascia 2: Azerbaigian, Kosovo, Bulgaria, Isole Far Oer

Fascia 3: Macedonia del Nord, Slovacchia, Irlanda del Nord, Cipro

Fascia 4: Bielorussia, Lituania/Gibilterra*, Estonia, Lettonia

Lega D

Fascia 1: Lituania/Gibilterra*, Moldavia

Fascia 2: Malta, Andorra, San Marino, Liechtenstein

*Da definire dopo i play-out

Il sorteggio su CalcioWeb

Lega A

Gruppo 1: Croazia, Portogallo, Polonia, Scozia

Gruppo 2: Italia, Belgio, Francia, Israele

Gruppo 3: Olanda, Ungheria, Germania, Bosnia

Gruppo 4: Spagna, Danimarca, Svizzera, Serbia

Lega B

Gruppo 1: Repubblica Ceca, Ucraina, Albania, Georgia

Gruppo 2: Inghilterra, Finlandia, Irlanda, Grecia

Gruppo 3: Austria, Norvegia, Slovenia, Kazakistan

Gruppo 4: Galles, Islanda, Montenegro, Turchia

Lega C

Gruppo 1: Svezia, Azerbaigian, Slovacchia, Estonia

Gruppo 2: Romania, Kosovo, Cipro, Lituania/Gibilterra

Gruppo 3: Lussemburgo, Bulgaria, Irlanda del Nord, Bielorussia

Gruppo 4: Armenia, Isole Faroe, Macedonia del Nord, Lettonia

Lega D

Gruppo 1: Lituania/Gibilterra, San Marino, Liechtenstein

Gruppo 2: Moldavia, Malta, Andorra