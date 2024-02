Lo studio: “la Serie B è il campionato-serbatoio per l’Italia di Spalletti”

CalcioWeb

La Nazionale italiana si prepara per i prossimi importanti appuntamenti con il chiaro obiettivo di raggiungere un risultato importante a Euro2024. La Serie B continua a confermarsi un campionato di formazione e valorizzazione per ‘sfornare’ talenti in grado di esaltarsi anche con la maglia azzurra.

Secondo uno studio della Serie B sull’impatto dei calciatori del campionato cadetto convocabili in nazionale, considerando i 43 giocatori convocati dalla nazionale di Spalletti negli impegni della stagione 2023/24, addirittura 28 (65,12%) sono passati dalla B prima di approdare definitivamente in A. Dodici di loro erano di proprietà di squadre di serie B, 15 invece sono stati valorizzati mediante prestiti da squadre di A.