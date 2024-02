Tensione dopo Inter-Juventus: 50 supporter nerazzurri in questura

CalcioWeb

Momenti di tensione al termine di Inter-Juventus, sfida valida per lo scontro scudetto nel campionato di Serie A. La gara si è conclusa sul risultato di 1-0 con un autogol del difensore Gatti. Al fischio finale, 50 tifosi nerazzurri sono stati accompagnati in questura e due (un 22enne e un 24enne) sono stati arrestati. Altri 48 sono stati i denunciati per resistenza e violenza a pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato.

Il motivo? I tifosi dell’Inter hanno lanciato bombe carta verso i mezzi delle forze dell’ordine e i pullman dei tifosi juventini, causando il danneggiamento di un veicolo della polizia. E’ quanto riporta l’Ansa. Giuseppe Petronzi, il Questore di Milano, ha emesso un Daspo nei confronti dei 50 tifosi.

Sul fronte Juventus, 18 tifosi bianconeri sono stati stati identificati dai poliziotti della Digos dopo aver lanciato un petardo sotto il pullman di un Inter Club. Durante un filtraggio gli agenti della Polizia di Stato hanno trovato un supporter bianconero di 21 anni in possesso di un fumogeno. Il supporter è stato allontanato dallo stadio dopo l’emissione nei suoi confronti di un Daspo della durata di un anno. Altri 60 tifosi sono stati allontanati dopo essersi presentati ai tornelli senza i biglietti.