Udinese-Cagliari: probabili formazioni, pronostico, orario e diretta tv

Udinese e Cagliari si affrontano nel pomeriggio della domenica della 25ª Giornata di Serie A. Punti pesanti in chiave salvezza in palio. Udinese galvanizzata dalla vittoria sul campo della Juventus, Cagliari in crisi nera, penultimo e alla disperata ricerca di punti per risalire la china. Vediamo i dettagli del match.

Le probabili formazioni di Udinese-Cagliari

Udinese (3-5-1-1): Okoye; Perez, Giannetti, Kristensen; Ebosele, Samardzic, Walace, Lovric, Kamara; Thauvin; Lucca.

Squalificati: nessuno | Indisponibili: Bijol, Deulofeu, Ebosse, Pereyra

All. Cioffi

Cagliari (4-3-1-2): Scuffet; Zappa, Dossena, Mina, Augello; Nandez, Prati, Makoumbou; Gaetano; Lapadula, Luvumbo.

Squalificati: Aresti | Indisponibili: Hatzidiakos, Mancosu, Oristanio, Rog, Shomurodov, Sulemana

All. Ranieri

Il pronostico di Udinese-Cagliari

Scontro di bassa classifica con importanti punti salvezza in palio. L’Udinese viene da 5 punti raccolti nelle ultime 5, 4 nelle ultime 2 gare, galvanizzata da un’importante vittoria sul campo della Juventus. Il Cagliari perde da 4 gare consecutive. I bianconeri proveranno a non fargli invertire il trend: 1X.

L’orario di Udinese-Cagliari

La partita tra Udinese e Cagliari, valida per la 25ª Giornata di Serie A, è in programma domenica 18 febbraio, alle ore 15:00, presso il “Bluenergy Stadium” di Udine.

La diretta tv di Udinese-Cagliari

Udinese-Cagliari sarà trasmessa in esclusiva in diretta da DAZN e sarà visibile per i suoi utenti anche sulle smart tv e su tutti i televisori collegati al TIMVISION BOX, ad una console PlayStation 4/5 o Xbox o ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick.

Gli utenti abbonati a DAZN e Sky, potranno seguire la partita in tv grazie all’app presente sul decoder Sky Q e attraverso il canale Zona DAZN (numero 214 della piattaforma Sky).