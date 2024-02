Udinese, la Curva Nord torna allo stadio dopo il caso Maignan

CalcioWeb

L’Udinese è reduce dal colpo sul campo della Juventus ed è rientrata pienamente in corsa per la salvezza. Le ultime settimane sono state di alta tensione soprattutto per i cori contro il portiere Maignan e la chiusura della curva. Contrariamente a quanto era accaduto contro il Monza, la Curva Nord bianconera farà il proprio ingresso al Bluenergy Stadium per lo scontro salvezza contro il Cagliari.

La conferma è arrivata direttamente dal tifosi attraverso un comunicato ufficiale. I supporter bianconeri acquisteranno i biglietti nel settore Distinti (l’unico disponibile per i tifosi della Curva Nord) al prezzo di 14 euro. Il settore Nord resterà chiuso per scontare la seconda giornata di squalifica dopo i cori all’indirizzo del portiere del Milan.