Udinese-Monza: probabili formazioni, pronostico, orario e diretta tv

Udinese e Monza si affrontano nel sabato pomeriggio della 23ª Giornata di Serie A. Situazioni di classifica differenti fra le due squadre con i padroni di casa alla ricerca di punti per distanziare la zona retrocessione, ospiti più tranquilli a metà classifica. Vediamo le informazioni sulla partita.

Le probabili formazioni di Udinese-Monza

Udinese (3-5-2): Okoye; Ferreira, Perez, Kristiansen; Ebosele, Samardzic, Walace, Lovric, Kamara; Pereyra, Lucca.

Squalificati: nessuno | Indisponibili: Bijol, Deulofeu, Ebosse

All. Cioffi

Monza (3-4-2-1): Di Gregorio; D’Ambrosio, Pablo Marì, Caldirola; Birindelli, Pessina, Gagliardini, Ciurria; Colpani, V. Carboni; Mota.

Squalificati: Gomez | Indisponibili: Caprari

All. Palladino

Il pronostico di Udinese-Monza

L’Udinese non vince da 4 partite e sente il fiato sul collo da parte delle inseguitrici. Il Monza veleggia a centro classifica. Entrambe le squadre non brillano per produzione offensiva: 23 i gol dei bianconeri, 21 quelli dei brianzoli. Si prospetta una gara da Under 4.5.

L’orario di Udinese-Monza

La partita fra Udinese e Monza è in programma sabato 3 febbraio alle ore 15:00 presso il Bluenergy Stadium di Udine.

La diretta tv di Udinese-Monza

Udinese-Monza sarà trasmessa in esclusiva in diretta da DAZN e sarà visibile per i suoi utenti anche sulle smart tv e su tutti i televisori collegati al TIMVISION BOX, ad una console PlayStation 4/5 o Xbox o ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick.

Gli utenti abbonati a DAZN e Sky, potranno seguire la partita in tv grazie all’app presente sul decoder Sky Q e attraverso il canale Zona DAZN (numero 214 della piattaforma Sky).