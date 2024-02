Verona-Juventus: probabili formazioni, pronostico, orario e diretta tv

CalcioWeb

Il Verona ospita la Juventus nella sfida del sabato della 25ª Giornata di Serie A. I bianconeri hanno visto aumentare il proprio distacco dall’Inter, a +7 dopo lo stop dell’ultimo turno contro l’Udinese, e contemporaneamente ridursi il vantaggio sul Milan distante solo 1 punto. Una trasferta, quella di Verona, ostica e da non sbagliare per Vlahovic e compagni. Vediamo i dettagli del match.

Le probabili formazioni di Verona-Juventus

Verona (4-2-3-1): Montipò; Tchatchoua, Coppola, Dawidowicz, Cabal; Duda, Serdar; Folorunsho, Suslov, Lazovic; Noslin.

Squalificati: nessuno | Indisponibili: Cruz, Swiderski

Juventus (3-5-2): Szczesny; Gatti, Rugani, Danilo; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Vlahovic, Yildiz.

Squalificati: Bremer, Fagioli, Pogba | Indisponibili: Perin, Kean

All. Allegri

Il pronostico di Verona-Juventus

Tre passi falsi consecutivi e la voglia di invertire la rotta. Se vuole tenere vive le speranze scudetto, la Juventus non può più sbagliare. Ma la trasferta di Verona è ostica: già all’andata gli scaligeri avevano messo in difficoltà i ragazzi di Allegri capaci di spuntarla solo nel finale. Propendiamo per l’X2 dando fiducia ai bianconeri, accoppiato in combo a un Under 4.5 visti i 15 gol subiti dai bianconeri e i 21 segnati dal Verona in 24 partite.

L’orario di Verona-Juventus

La partita tra Verona e Juventus, valida per la 25ª Giornata di Serie A, è in programma sabato 17 febbraio alle 18:00 allo stadio “Marcantonio Bentegodi” di Verona.

La diretta tv di Verona-Juventus

La partita Verona-Juventus sarà trasmessa in esclusiva in diretta da DAZN e sarà visibile per i suoi utenti anche sulle smart tv e su tutti i televisori collegati al TIMVISION BOX, ad una console PlayStation 4/5 o Xbox o ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick.

Gli utenti abbonati a DAZN e Sky, potranno seguire la partita in tv grazie all’app presente sul decoder Sky Q e attraverso il canale Zona DAZN (numero 214 della piattaforma Sky).