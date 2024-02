Zeman di nuovo ricoverato: potrebbe subire un’altra operazione

CalcioWeb

Il mondo del calcio è in ansia per le condizioni di salute di Zdenek Zeman, ex allenatore del Pescara. Secondo le ultime notizie l’allenatore è stato ricoverato per la terza volta nel giro di poche settimane e potrebbe essere costretto ad un nuovo intervento chirurgico.

Zeman era stato operato qualche giorno fa per l’inserimento di alcuni stent e uno di questi avrebbe causato un rigetto. Il primo ricovero dell’ex Pescara risale al 12 dicembre, quando il tecnico fu vittima di un’ischemia transitoria. L’allenatore ha poi rassegnato le dimissioni dal Pescara per affrontare i problemi di salute.