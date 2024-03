Accolto il ricorso dell’Akrakas: può giocare allo stadio Esseneto

CalcioWeb

Decisione importante sullo stadio Akrakas, squadra del Girone I di Serie D e nelle zone basse della classifica. Il Consiglio di Giustizia Amministrativa ha confermato l’apertura al pubblico dello stadio Esseneto di Agrigento e condannato il Ministero dell’Interno alle spese.

Con decreto del 30 gennaio scorso, il Presidente del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana aveva accolto l’istanza di concessione di misure cautelari monocratiche proposta nell’interesse della squadra di calcio e aveva sospeso l’efficacia del decreto del Questore di Agrigento con cui era stata respinta l’stanza formulata dalla medesima società sportiva per il rilascio della licenza di polizia per fare disputare le partite presso lo Stadio “Esseneto” di Agrigento.

Il comunicato dell’Akragas

“Il Consiglio di Giustizia Amministrativa conferma: l’Akragas può giocare allo stadio Esseneto. La soddisfazione della Presidente Roberta Lala: “è la vittoria più bella, adesso bisogna ammodernare lo stadio Esseneto”.

“Ho sempre confidato nella Giustizia e alla fine abbiamo avuto ragione. È la vittoria più bella, mia personale e di tutta la grande famiglia dell’Akragas. Sono estremamente felice della decisione del Cga e ringrazio gli avvocati Gigi Rubino e Davide Piazza per questo straordinario successo giudiziario che ci permette di poter disputare le partite casalinghe con la presenza dei tifosi. Sarebbe stata una grande ingiustizia. E adesso chiarita questa vicenda bisogna andare avanti e occuparsi della riqualificazione e ammodernamento dello stadio Esseneto””, si legge sul sito del club.