Aggressione in Trabzonspor-Fenerbahce, 5 arresti: la ricostruzione

CalcioWeb

Arrivano i provvedimenti dopo le follie nel corso della partita del campionato turco tra Trabzonspor e Fenerbahce. Un tribunale del nord della Turchia ha arrestato 5 tifosi per aver aggredito i calciatori durante il match. E’ quanto riferito dall’agenzia di stampa Anadolu.

Un gruppo di tifosi di casa ha preso d’assalto il campo dopo la sconfitta interna per 3-2 contro il Fenerbahce, attaccando i calciatori della squadra avversaria e lo staff tecnico. Uno dei tifosi era un uomo tedesco che si era recato in Turchia per la partita.

La federazione calcistica turca ha annunciato un’indagine approfondita e un’azione legale. Il presidente della Fifa Gianni Infantino ha condannato gli attacchi come “inaccettabili”.