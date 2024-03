Allenatore Barcellona, per il dopo Xavi 3 nomi in pole: c’è anche un italiano

CalcioWeb

Al termine dell’attuale stagione Xavi Hernandez dirà addio al Barcellona. Esperienza decisamente più fortuna da calciatore che da allenatore in blaugrana per l’ex centrocampista spagnolo che, già da diverse settimane, ha dichiarato di voler lasciare il club al termine della stagione. I casting per il nuovo allenatore del Barcellona sono già iniziati e i nomi caldi per la panchina catalana sono essenzialmente 3… più uno.

Barcellona, per il dopo Xavi anche De Zerbi

Secondo “Mundo Deportivo”, l’ex Luis Enrique, oggi al PSG sarebbe uno dei nomi in pole per il dopo Xavi. Da tenere d’occhio anche Hansi Flick, ex CT della Germania con un passato al Bayern Monaco ma attualmente senza squadra. Resta viva anche la suggestione Rafa Marquez, ex difensore centrale dei catalani che oggi allena la seconda squadra. Anche se questa è da ritenersi più una scommessa che una reale candidatura.

Ci sarebbe, in realtà, un’altra opzione che il club catalano accarezza da tempo: la pista che porta a Roberto De Zerbi. Già apprezzato ai tempi del Sassuolo, il tecnico italiano gioca un calcio offensivo e intraprendente, come piace in Catalogna, e difficilmente resterà ancora a lungo al Brighton, soprattutto se non dovesse riconfermare l’Europa dopo averla provata per la prima volta in carriera questa stagione. Al Barcellona le prospettive in ottica titoli sarebbero decisamente diverse.