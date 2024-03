Abusi sessuali su una giovane giornalista: arrestati 4 calciatori del Velez

CalcioWeb

Scandalo in Argentina: quattro calciatori del Vélez Sarsfield, squadra che milita nella Primera División argentina, sono stati arrestati con l’accusa di abusi sessuali su una giornalista di 24 anni che li aveva denunciati.

Dopo essere stati comparsi nei tribunali di Tucumán e dopo più di tre ore di testimonianza della presunta vittima, il pubblico ministero Eugenia María Posse ha ordinato l’arresto di Sebastián Sosa, Braian Cufré, Abiel Osorio e José Florentín.

La conferma è arrivata dal giornale argentino “Clarin”, che ha raccontato nei dettagli i fatti: l’episodio risale al 6 marzo scorso ed è avvenuto nella camera 407 dell’Hotel Hilton della provincia di Tucumán, dove alloggiava la squadra del Velez in trasferta dopo la partita contro l’Atlético.

Bisognerà aspettare domani per sapere se il giudice Lucas Taboada deciderà se lasciare in carcere i calciatori o rilasciarli, anche se è già noto che il club ha deciso di sospendere i loro contratti professionali.

La ragazza ha raccontato di come è stata invitata dal portiere della squadra, Sebastian Sosa, via Instagram per un appuntamento. Una volta arrivata in albergo, però, la giornalista si è ritrovata altri 3 calciatori. Alla 24enne, che aveva bevuto una birra, è stato poi offerto un liquore che l’ha stordita e costretta a coricarsi. Proprio in quel momento di debolezza e incoscienza, la giornalista è stata abusata.

Il Velez sospende i calciatori

“Questo club sottolinea la sua più profonda preoccupazione per i fatti denunciati, che sono chiaramente contrari ai principi e ai valori della nostra istituzione“, si legge in una nota della società, che ha deciso di sospendere i contratti dei quattro calciatori.