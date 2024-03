Assoluzione Acerbi, Juan Jesus fa ricorso? La decisione sul caso razzismo

CalcioWeb

Dopo lo sfogo pubblicato ieri attraverso una nota, Juan Jesus si è riservato la possibilità di valutare l’eventuale presentazione di un ricorso alla sentenza che ha assolto Francesco Acerbi dalle accuse di aver pronunciato espressioni razziste nei confronti del difensore brasiliano durante Inter-Napoli.

Caso Acerbi: non ci sarà ricorso

Dopo un’attenta riflessione, il calciatore partenopeo ha deciso che non farà ricorso in altre sedi contro la decisione del Giudice Sportivo. Juan Jesus a deciso di rispettare la clausola compromissoria. Tecnicamente, infatti, il difensore del Napoli avrebbe dovuto ottenere un’autorizzazione dalla Figc per procedere, ma ha preferito rimanere “dentro il sistema” senza proseguire legalmente.