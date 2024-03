Thiago Motta è un genio: la mossa vincente in Atalanta-Bologna

CalcioWeb

Clamorosa sesta vittoria consecutiva del Bologna nel campionato di Serie A e possibilità di qualificazione alla prossima Champions League sempre più concreta. Thiago Motta continua a confermarsi un allenatore di altissimo livello e per il definitivo salto di qualità è questione solo di pochi mesi, a giugno. L’ex centrocampista dell’Inter ha vinto il duello personale con Gasperini con alcune mosse nel secondo tempo in grado di ribaltare il risultato.

La mossa di Thiago Motta

L’Atalanta passa in vantaggio nel primo con un gol di Lookman dopo 28 minuti che sembra indirizzare la partita. Ad inizio secondo tempo Thiago Motta si gioca la carta della svolta: fuori Orsolini e dentro Saelemaekers. Il tecnico ha deciso di rinunciare ad un vero attaccante (e uno dei più forti in squadra) in situazione di svantaggio e ha inserito un calciatore con caratteristiche diverse.

L’ingresso del calciatore di proprietà del Milan ha cambiato completamente volto agli ospiti sotto l’aspetto tattico e tecnico. Al 57′ arriva il pareggio di Zirkzee, al 61′ il definitivo 1-2 di Ferguson. Il Bologna allunga per la corsa Champions.

La classifica

Inter 69

Juventus 57

Milan 56

Bologna 51

Roma 47

Atalanta 46

Fiorentina 42

Lazio 40

Napoli 40

Torino 37

Monza 36

Genoa 33

Lecce 25

Empoli 25

Udinese 24

Frosinone 24

Verona 23

Cagliari 23

Sassuolo 20

Salernitana 14