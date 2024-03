Attentato Mosca, strage in una sala da concerto: annullata Russia-Paraguay

CalcioWeb

Nella notte di ieri, un attentato ha sconvolto Mosca. Un attacco armato a Krasnogorsk, sobborgo della capitale russa, ha provocato oltre 60 morti e diversi feriti. L’azione terroristica è stata rivendicata dal gruppo jihadista dello Stato Islamico (IS).

Perchè è stata annullata Russia-Paraguay?

La Federcalcio russa ha deciso, in seguito a quanto accaduto, di annullare l’amichevole Russia-Paraguay in programma lunedì a Mosca. Una decisione presa tanto per ragioni di sicurezza, quanto per il rispetto dovuto a un momento di forte shock sociale in merito a quanto accaduto.

“A causa dell’attentato” avvenuto ieri sera in una sala da concerto alla periferia di Mosca, “la Federcalcio russa e la Federcalcio paraguaiana hanno deciso di annullare l’amichevole” si legge in una nota. La partita, che avrebbe dovuto svolgersi allo stadio Dynamo di Mosca, potrebbe essere organizzata in un secondo momento, secondo la stessa fonte.