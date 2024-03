Austria, il Ct Rangnick esclude 3 calciatori per cori omofobi | NOMI

CalcioWeb

Provvedimento da parte del Ct dell’Austria Ralf Rangnick dopo le ultime vicende da condannare. L’allenatore ha escluso tre calciatori dalla rosa delle prossime amichevoli perché avevano preso parte a cori omofobi dopo il derby di Vienna del mese scorso.

I calciatore del Rapid Vienna in causa sono Marco Grüll, Guido Burgstaller e il portiere Niklas Hedl, tutti esclusi dalla rosa di Rangnick per le partite contro Slovacchia e Turchia. E’ quanto riporta Lapresse.

I fatti

I tre calciatori sono stati filmati mentre cantavano cori omofobi dopo la vittoria per 3-0 contro l’Austria Vienna lo scorso 25 febbraio. Il tecnico ha detto: “questo è qualcosa che non tollero in una squadra di cui sono allenatore, sia in un club che qui con la Nazionale”.