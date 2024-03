Boca Juniors, Cavani infinito: gol pazzesco in rovesciata | VIDEO

CalcioWeb

Edinson Cavani non ha bisogno di presentazioni e continua a confermarsi un calciatore di altissimo livello. L’ex Palermo si è dimostrato in un momento di forza eccezionale ed un video del gol nell’ultima partita è diventato virale sui profili social.

E’ andata in scena la partita di Copa Argentina tra Boca Juniors e Central Norte, valevole per i 32esimi di finale. Per la cronaca la sfida si è conclusa sul risultato di 3-0 con la doppietta dell’uruguaiano e il tris di Miguel Merentiel.

La rovesciata di Cavani

La gara si sblocca al 18′ con il gol del ‘Matador’, al 57′ il raddoppio porta sempre la firma dell’ex Serie A: cross dalla destra e rovesciata pazzesca di Cavani.

Edinson Cavani proving why class is permanent 🚲 (via @TyCSports)pic.twitter.com/UsuD519NxB — B/R Football (@brfootball) March 24, 2024