E’ vigilia di campionato in casa Brighton. La squadra di De Zerbi si prepara per la partita contro la corazzata Liverpool in una partita che si preannuncia in salita. Il tecnico italiano si è sbilanciato sul futuro e l’annuncio non è di certo sorprendente.

”Al momento non penso di firmare un rinnovo con il Brighton. Ne abbiamo parlato, ma non abbiamo trovato l’accordo”. Sono le parole dell’allenatore sul futuro.

”Prima di decidere il mio futuro, devo parlare con il presidente Tony Bloom. Voglio capire il piano per il futuro del club. Io voglio conservare le mie ambizioni”, le parole del tecnico.