Calcio estero, saltano due panchine: ribaltoni Wolfsburg e Nantes

Doppio esonero dal calcio estero dopo l’ultima giornata dei rispettivi campionati. Si è chiusa dopo quasi due anni l’esperienza di Niko Kovac sulla panchina del Wolfsburg. Arrivato nel 2022 per sostituire Florian Kohfeldt, il tecnico non si è confermato e la sconfitta interna di ieri con l’Augsburg è stata fatale. La squadra si trova in una situazione difficilissima in Bundesliga e rischia la retrocessione.

“Ci dispiace ma crediamo sia necessario dare alla squadra un nuovo slancio”, le parole del direttore generale, Marcel Schafer. Con quello di Kovac salgono a sei i cambi in panchina stagionale in Bundesliga: il primo all’Augsburg (Thorup per Maassen), poi Mainz (Siewert per Svensson), Union Berlino (Bjelica per Fischer), Colonia (Schultz per Baumgart), ancora Mainz (Henriksen per Siewert) e infine il Wolfsburg.

Il Nantes cambia allenatore

Un cambio di allenatore anche in Ligue 1: il Nantes ha deciso per il ribaltone. Secondo quanto riporta “L’Equipe” è destinata a concludersi a breve l’avventura di Jocelyn Gourvennec. A prenderne il posto dovrebbe essere Antoine Kombouaré, già dal 2021 al 2023 alla guida del Nantes e protagonista della vittoria in Coppa di Francia due anni fa.

In Ligue 1 sono stati già sei quest’anno i cambi in panchina, due al Lione (Grosso per Blanc e poi Sage), due al Marsiglia (Gattuso per il dimissionario Marcelino e quindi Gasset), poi l’ avvicendamento al Nantes con Gourvennec per Aristouy mentre al Rennes è stato ingaggiato Stephan dopo le dimissioni di Genesio.