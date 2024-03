Calcio estero: vittoria in rimonta del Liverpool, il solito Stuani trascina il Girona

CalcioWeb

Non si ferma il calcio e arrivano importanti indicazioni dall’estero. Il Liverpool supera 2-1 in rimonta nel Brighton di De Zerbi nel match valevole per la 30ª giornata della Premier League e si porta momentaneamente in testa alla classifica con 67 punti.

Welbeck illude gli ospiti sbloccando il risultato al 2′, al 27′ Diaz pareggia i conti. Nella ripresa è di Salah al 20′ il gol della vittoria.

Stuani trascina il Girona

Gol ed emozioni al ‘Municipal de Montilivi’ dove il Girona supera 3-2 il Betis Siviglia nella sfida della Liga. Protagonisti assoluti da un lato Dovbyk e dall’altro Willian Jose, entrambi autori di una doppietta. In pieno recupero in gol al 92′ Stuani, ex Reggina.