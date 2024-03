Cartellino blu, dalla Fifa un ‘cartellino rosso’? La posizione di Infantino

CalcioWeb

“Sono molto felice di essere tornato in Scozia per la 138a riunione generale annuale dell’International Football Association Board (The IFAB), l’organizzazione che stabilisce le leggi del gioco. È un posto fantastico, un paese bellissimo – un paese del Calcio – e non vedo l’ora che arrivi l’incontro di sabato mattina“. Si è espresso così su su Instagram il presidente della Fifa Gianni Infantino.

Il volto di riferimento del calcio mondiale ha poi poi commentato l’eventualità dell’introduzione del cartellino blu nel calcio: “in vista dell’incontro, sia chiaro: è un cartellino rosso all’idea dei cartellini ‘blu’. Non ci saranno cartellini blu usati a livello èlite. Questo è un argomento per noi inesistente, e la FIFA è completamente contraria ai cartellini blu”.

Commozione cerebrale nel calcio: niente sostituzioni temporanee

“Inoltre – ha concluso il capo del Calcio mondiale – poiché teniamo alla salute dei giocatori, non introdurremo sostituti temporanei per la commozione cerebrale.

La commozione cerebrale è un argomento importante per noi: abbiamo investito molti soldi, quindi abbiamo esperienza in questo settore che prima non avevamo. I medici dicono che è semplicemente impossibile in pochi minuti determinare se c’è stata una commozione cerebrale e se la commozione è grave o meno. Ecco perché, in caso di sospetta commozione cerebrale, il giocatore deve essere sostituito. Se vuoi preoccuparti della salute del giocatore, allora il giocatore deve uscire e deve entrare un altro giocatore. Fine della storia“.