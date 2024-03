Caso Acerbi, Calovini: “grande professionista, si è sempre contraddistinto per serietà e sportività”

CalcioWeb

Il giudice sportivo ha chiesto un approfondimento di indagine sul caso di Francesco Acerbi, calciatore dell’Inter accusato di insulti razzisti nei confronti dell’avversario Juan Jesus in occasione della partita di Serie A contro il Napoli.

L’episodio continua a scatenare tante reazioni. “Francesco Acerbi è un grandissimo giocatore e ancor prima un serio professionista. In tutta la sua, non facile, vita personale e professionale si è sempre contraddistinto per serietà e sportività e i processi mediatici a cui assistiamo oggi nei suoi confronti non fanno bene a nessuno.

Il razzismo è un problema serio e serve una forte condanna unanime da parte di tutti ma prima che arrivino sommarie ricostruzioni mediatiche ed interventi scomposti anche dalla politica ritengo doveroso che vengano accertati i fatti”. Sono le dichiarazioni del deputato di Fdi Giangiacomo Calovini, capogruppo in commissione Affari Esteri alla Camera.