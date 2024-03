Caso Dia, Salernitana furiosa: si valuta l’azione risarcitoria, pronta una maxi stangata

CalcioWeb

La stagione della Salernitana è nata sotto una cattiva stella. I campani sono ultimi in classifica, praticamente da inizio stagione, hanno raccolto appena 14 punti in 27 partite, sono la terza peggior difesa della Serie A (54 gol) e il peggior attacco (21 gol). Dati che prospettano una retrocessione in Serie B al termine della stagione, seppur la quota salvezza sia distante solo 9 punti.

A complicare la situazione, già abbastanza difficile, si è messo anche il caso Boulaye Dia, le grane relative al comportamento dell’attaccante ex Villarreal che nell’ultimo turno di campionato ha fatto molto discutere.

Dia si rifiuta di entrare: la Salernitana valuta le vie legali

Il calciatore, ‘nervoso’ da inizio stagione, probabilmente a causa del mancato trasferimento in Premier League, ha fatto sentire la sua mancanza alla Salernitana durante la stagione. Nella gara contro l’Udinese il crack definitivo: come confermato da Liverani, Dia si è rifiutato di entrare in campo. Un comportamento intollerabile che ha irretito la società.

Dia è da considerarsi fuori rosa, difficile recuperare il rapporto da qui a fine stagione. Il club valuta la possibilità di agire legalmente nei suoi confronti chiedendo un’azione risarcitoria pari a qualche milione di euro. Il presidente Iervolino valuta i presupposti. Possibile anche una maxi multa pari alla metà del suo stipendio fino a fine stagione.