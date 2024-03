Chelsea, che stangata per Romeo Lavia: stagione finita per infortunio

CalcioWeb

Arrivano pessime notizie dall’infermeria in casa Chelsea. La stagione dei Blues è stata ben al di sotto delle aspettative e la situazione rischia di complicarsi ulteriormente. Il centrocampista Romeo Lavia salterà il resto della stagione a causa di un problema fisico.

“Il centrocampista Romeo Lavia purtroppo salterà il resto della nostra stagione 2023-24 a causa di un nuovo infortunio durante il suo recupero. Recenti accertamenti medici hanno confermato che Lavia, che ha subito un grave infortunio alla coscia contro il Crystal Palace a dicembre, non tornerà in campo in questa stagione”, si legge sul sito del club.

Chi è Romeo Lavia

Romeo Lavia è un calciatore belga classe 2004. E’ un centrocampista di spinta bravo nel controllo di palla, negli inserimenti e in grado di dettare i ritmi di gioco. Nel corso della carriera ha indossato le maglie di Manchester City, Southampton e Chelsea. E’ entrato nel giro anche della nazionale belga.

Lavia, arrivato al Chelsea dal Southampton la scorsa estate, ha vissuto un inizio difficile allo Stamford Bridge. Ha saltato la prima metà della stagione a causa di un infortunio alla caviglia e la stagione non è mai veramente decollata.