Come cambia il ranking Uefa con il nuovo format: i punti tra Champions, Europa e Conference

La stagione è entrata nella fase decisiva ed è alta l’attesa anche per le sfide dei quarti di finale di Champions League. Sarà l’ultima edizione con il vecchio format in attesa delle novità previste dalla prossima stagione. Oltre ad una formula rinnovata, infatti, cambierà anche l’assegnazione dei punti per il ranking Uefa.

Nell’attuale Champions League l’assegnazione dei punti è simile rispetto ad Europa e Conference League: due punti per la vittoria, una per il pareggio. La Champions League vale al massimo 38 punti per ogni club.

Cosa cambia con il nuovo format

Con il nuovo format il divario tra Champions League, Europa e Conference sarà molto più ampio: il primo posto del girone in Champions vale 12 punti, il doppio dell’Europa e tre volte la Conference. Dal prossimo anno la somma dei punti sarà diversa: 46.5 in Champions, 40 in Europa League e 36,5 in Conference League.

Il ranking UEFA è un parametro importantissimo per le squadre e per l’intero sistema. L’Italia è infatti in corsa per conquistare un quinto posto in Champions League. Un posto è assegnato alla quinta nazione del ranking Uefa, uno a un campionato di media-bassa classifica del ranking e altri due ai campionati che nelle edizioni precedenti hanno conquistato il miglior ranking.