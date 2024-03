Condannato per stupro, Dani Alves chiede il rilascio: la situazione

CalcioWeb

Dani Alves ha chiesto al tribunale di Barcellona di essere rilasciato in attesa della sentenza definitiva. L’ex calciatore brasiliano, visto anche in Italia con la maglia della Juventus, era stato condannato a 4 anni e mezzo di carcere per lo stupro di una donna in una discoteca di Barcellona.

“Credo nella giustizia. Non ho intenzione di fuggire“, ha detto Alves secondo quanto riportano i media spagnoli. La 21ª sezione del Tribunale di Barcellona ha tenuto un’udienza per decidere se rilasciare provvisoriamente il calciatore, richiesta a cui si è opposta la Procura, che ritiene persista il rischio di fuga dell’imputato, data la sua capacità economica.

Al termine dell’udienza, Dani Alves è intervenuto in videoconferenza dal carcere Brians 2, dove si trova in detenzione provvisoria da più di un anno, e ha assicurato alla corte che intende “arrivare fino alla fine” in questo caso perché crede nella giustizia.