I consigli del fantacalcio: chi schierare e chi evitare nella 29ª giornata di Serie A

Si torna in campo per il campionato di Serie A ed è arrivato il momento della 29ª giornata. Il turno si apre con la sfida tra Empoli e Bologna, due squadre in corsa per obiettivi diversi. La squadra di Nicola lotta per la salvezza, quella di Thiago Motta per la qualificazione in Champions League.

Sabato quattro sfide interessanti: Monza-Cagliari, Udinese-Torino, Salernitana-Lecce e Frosinone-Lazio. Domenica il lunch match tra Juventus e Genoa, poi Verona-Milan, Atalanta-Fiorentina, Roma-Sassuolo e Inter-Napoli. Ecco i consigli del fantacalcio di CalcioWeb.

L’analisi ruolo per ruolo

Portieri

Chi schierare: fiducia in Szczesny dopo le ultime partite deludenti della Juventus: contro il Genoa potrebbe mantenere la porta inviolata. In campo anche Svilar contro il Sassuolo dopo le ultime prestazioni entusiasmanti dell’estremo difensore (anche contro il Brighton).

Chi evitare: Sommer e Meret sono a rischio malus nel big match di giornata tra Inter e Napoli. A rischio anche Sportiello (Maignan è in dubbio dopo l’infortunio) nella trasferta contro il Verona.

Difensori

Chi schierare: Theo Hernandez del Milan potrebbe sfruttare gli spazi concessi dal Verona. Occhio anche alle capacità nell’area avversaria di De Silvestri del Bologna, puntiamo anche su due sorprese: Carboni del Monza contro il Cagliari e Bellanova del Torino contro l’Udinese.

Chi evitare: i centrali del Genoa (Bani-Vasquez) rischiano grosso contro la coppia Vlahovic-Chiesa. Per lo stesso motivo out anche Rrahmani e Juan Jesus in Inter-Napoli con i nerazzurri chiamati al riscatto dopo l’eliminazione dall’Atletico in Champions.

Centrocampisti

Chi schierare: Ferguson merita un posto da titolare anche per le capacità realizzative. Colpani potrebbe pungere contro il Cagliari, occhio a Candreva contro il Lecce, Luis Alberto contro il Frosinone, Pellegrini contro il Sassuolo e Koopmeiners contro la Fiorentina.

Chi evitare: Anguissa e Traore a serio rischio cartellino contro l’Inter. Partita complicata per Malinovskyi contro la Juventus e per il centrocampo del Sassuolo contro la Roma.

Attaccanti

Chi schierare: puntiamo ancora una volta su Zapata del Torino contro l’Udinese e sulla voglia di riscatto di Immobile anche dopo le ultime vicende fuori dal campo. Spazio senza dubbi alla coppia Vlahovic-Chiesa e Dybala contro il Sassuolo.

Chi evitare: partita difficile per la coppia Gudmundsson-Retegui sul campo della Juventus. A rischio anche Belotti contro l’Atalanta, Pinamonti contro la Roma. Qualche dubbio su Kvara, un po’ in difficoltà. Osimhen è reduce da un infortunio.