I consigli del fantacalcio: chi schierare e chi evitare nella 30ª giornata di Serie A

La Serie A torna in campo dopo la pausa per le partite delle Nazionali. Si gioca la 30ª giornata in un turno inedito: 5 partite sabato e altre cinque lunedì. Il turno si apre con il botto: Napoli-Atalanta preannuncia spettacolo per la zona Champions. Alle 15:00 Genoa-Frosinone e Torino-Monza. Poi due big match: Lazio-Juventus e Fiorentina-Milan.

Lunedì in campo il Bologna contro la Salernitana, alle 15:00 gli scontri salvezza Cagliari-Verona e Sassuolo-Udinese. Alle 18:00 la trasferta della Roma sul campo del Lecce, in serata Inter-Empoli. Ecco i consigli del fantacalcio di CalcioWeb.

Chi schierare e chi evitare ruolo per ruolo

Portieri

Chi schierare: giornata insidiosa per tanti estremi difensori. Fiducia in Skorupski nel match casalingo contro la Salernitana e in Sommer a San Siro contro l’Empoli. L’estremo difensore nerazzurro è in dubbio ma le ultime sensazioni sono positive. Ottimo momento anche di Svilar della Roma.

Chi evitare: le partite Napoli-Atalanta e Fiorentina-Milan si preannunciano scoppiettanti e con tanti gol. Occhio ai malus per Meret, Carnesecchi, Terracciano e Maignan. A rischio anche Szczesny della Juventus contro la Lazio.

Difensori

Chi schierare: puntiamo sulle capacità nel gioco aereo di Calafiori del Bologna contro la Salernitana. Spazio ad Acerbi, in campo con la ‘voglia di spaccare il mondo’ dopo le ultime vicende. In campo altre due ‘scommesse’: De Winter del Genoa e Joao Ferreira dell’Udinese.

Chi evitare: partita insidiosa per i difensori centrali del Napoli (Rrahmani-Juan Jesus), a rischio anche i centrali della Juventus (Bremer, Gatti e Danilo). Da evitare anche Thiaw e Tomori.

Centrocampisti

Chi schierare: Malinovskyi del Genoa ha il ‘piede caldissimo’ e dalla distanza è in grado di pungere. Luis Alberto si esalta nelle partite contro le big. Sicuramente in campo anche Ferguson del Bologna e la coppia Barella-Calhanoglu nell’Inter.

Chi evitare: McKennie e Locatelli sono a rischio malus nell’insidiosa trasferta contro la Lazio. Per lo stesso motivo out anche Reijnders e Bennacer a Firenze.

Attaccanti

Chi schierare: Osimhen è in grado di sbloccare Napoli-Atalanta. Fiducia in Retegui-Gudmundsson in Genoa-Frosinone, Zapata contro il Monza, Leao a Firenze, Dybala a Lecce, Lautaro e Thuram contro l’Empoli. Infine una sorpresa: Thauvin.

Chi evitare: Kean non sembra nella migliore condizione e la trasferta dell’Olimpico si preannuncia caldissima. Partita difficile anche per Belotti contro il Milan. Out anche Krstovic e Niang.