Corea del Nord-Giappone è un caso diplomatico: perchè i tifosi sono in pericolo

CalcioWeb

Secondo le autorità del Giappone, la trasferta dei tifosi giapponesi in Corea del Nord non sarebbe sicura. La nazionale nipponica giocherà, il prossimo 26 marzo, la sfida valida per le qualificazioni ai Mondiali di calcio 2026, contro la Corea del Nord a Pyongyang. Fra i due Paesi non esistono relazioni diplomatiche accertate e i rapporti vengono considerati ostili.

Qualificazioni Mondiali: il messaggio del Giappone ai suoi tifosi

“Come sapete, la Corea del Nord ha una posizione ostile nei confronti del Giappone, e visitare quel Paese non è raccomandato ai comuni cittadini“, afferma una nota pubblicata su X (Twitter) dal ministero degli Esteri giapponese.

La stampa giapponese ricorda che Tokyo sconsiglia ai cittadini giapponesi di visitare la Corea del Nord sulla base di una politica di lungo corso, ma non lo proibisce espressamente. È chiaro che l’intento della politica giapponese sia quello di preservare l’incolumità dei propri cittadini da eventuali pericoli politici e ideologici che potrebbero verificarsi in Corea del Nord.

Secondo l’emittente televisiva “Nhk”, la nazionale di calcio giapponese sarà accompagnata a Pyongyang da una delegazione di 14 funzionari governativi e da alcuni membri della stampa.