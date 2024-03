Cosa ha detto Acerbi a Juan Jesus? Il racconto del calciatore del Napoli: “si è scusato”

CalcioWeb

La sfida tra Inter e Napoli di ieri sera, giocata a San Siro, è terminata con un pareggio. 1-1, questo il risultato del match di ieri sera, che sta facendo parlare molto per un episodio in particolare: l’interruzione del match da parte di Juan Jesus, che ha chiesto all’arbitro di intervenire dopo un insulto ricevuto da Acerbi.

Cosa è successo tra Aceri e Juan Jesus

Come si vede in un video pubblicato sui social, il difensore dei partenopei nel corso del secondo tempo si è avvicinato all’arbitro La Penna indicando il giocatore nerazzurro Acerbi dicendo “non mi sta bene, mi ha detto ‘sei un negro’ e questo non mi sta bene“.

Juan Jesus e le scuse di Acerbi

“In campo ci sta dire di tutto, lui ha visto che è andato oltre e ha chiesto scusa. E’ un bravo ragazzo, ha chiesto scusa e quando l’arbitro fischia va tutto a posto. Spero non accada più, è un ragazzo intelligente“, ha spiegato Juan Jesus, ex della sfida a San Siro con l’Inter, ai microfoni di Dazn.

“Ci siamo abbracciati dentro al campo ci sta dire di tutto“, ha dichiarato il brasiliano.

