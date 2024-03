Cosa rischia Acerbi? Maxi squalifica dopo il caso Juan Jesus

CalcioWeb

Continua a tenere banco la questione relativa al caso Acerbi-Juan Jesus e al presunto insulto razzista rivolto dal difensore dell’Inter a quello del Napoli. Situazione intricata: i due si erano chiariti in campo, ma Acerbi nella giornata di ieri ha respinto ogni accusa di razzismo spiegando di non aver usato parole razziste, mentre Juan Jesus sui social ha riportato la frase (razzista) detta dall’avversario.

Quest’oggi, la comunicazione relativa agli squalificati del turno appena concluso di Serie A, non vede il nome di Acerbi per un motivo particolare inerente al caso in questione. La posizione del calciatore dell’Inter è però ancora al vaglio. La domanda è una sola: cosa rischia Acerbi?

Caso Acerbi-Juan Jesus: la possibile squalifica

In casi come questi, la punizione è spesso esemplare. Il codice di giustizia sportiva prevede, infatti, in merito a comportamenti razzisti, la squalifica per almeno 10 giornate o una sospensione a tempo, oltre a un’ammenda economica. Tutto dipenderà da come la giustizia sportiva intenderà procedere e in base alle prove che potranno essere raccolte.