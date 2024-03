Cosenza-Catanzaro: infortunio per l’assistente e trasporto in barella

CalcioWeb

E’ in corso una nuova giornata del campionato di Serie B e una sfida di grande interesse è il derby tra Cosenza e Catanzaro. Le due squadre sono in corsa per obiettivi importanti e la stagione è ancora in grado di regalare sorprese.

Episodio curioso nel primo tempo: il primo assistente è stato costretto ad abbandonare il campo in barella e al suo posto è subentrato il quarto uomo. Al minuto 26 l’assistente è rimasto a terra in seguito ad una caduta durante un contropiede dei padroni di casa. Il gioco è rimasto fermo per circa 10 minuti. L’assistente ha riportato un problema al ginocchio.