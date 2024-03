Il Cus Cagliari allontana l’allenatore di futsal, il presidente: “episodio terribile”

CalcioWeb

Nel mondo del calcio continuano a verificarsi episodi di razzismo. Il Cus Cagliari ha confermato l’allontanamento con effetto immediato del tecnico Andrea Congiu, allenatore delle squadre maschili e femminili di futsal per un motivo molto grave: pesanti insulti di stampo razzista all’indirizzo di un giocatore della Villacidrese calcio.

La società si scusa profondamente con il calciatore Sergio Rocha e con la dirigenza avversaria per l’accaduto e valuterà coi propri legali come tutelarsi contro il suo ex tesserato.

Le parole del presidente

“Sono atterrito. Quello che è successo ieri sul campo di gioco è terribile. È quanto di più lontano dai nostri valori: il rispetto dell’altro e dell’avversario, i valori di solidarietà, tolleranza e inclusione. Il razzismo non può trovare spazio né nella società né nello sport e deve essere contrastato attivamente.

Ho chiesto al presidente della Villacidrese Calcio Matteo Marrocu e al calciatore Sergio Rocha un incontro, per scusarmi personalmente e per decidere insieme come da un episodio così miserabile possiamo trarre ispirazione per rilanciare i valori della tolleranza, dell’inclusione e di contrasto a qualsiasi forma di razzismo e di discriminazione”, afferma il presidente del Cus Cagliari Marco Meloni.