Dani Alves, papà Neymar non pagherà la cauzione da 1 milione: “la questione non ci riguarda”

Le voci non hanno trovato conferma: non sarà Neymar a pagare la cauzione da un milione di euro per la scarcerazione di Dani Alves. La conferma è arrivata direttamente dal padre del calciatore.

“Come tutti sanno, all’inizio ho aiutato Dani Alves. Ora, in una diversa situazione dalla precedente, in cui la giustizia spagnola si è già pronunciata sulla condanna, stanno speculando e cercando di associare il mio nome e quello di mio figlio ad una questione che oggi non ci riguarda più”.

Dani Alves, in carcere da gennaio 2023, è stato condannato a quattro anni e mezzo di carcere per violenza sessuale, oltre ad altri cinque anni di libertà vigilata. Ieri ha visto accogliere la richiesta di scarcerazione, dietro però il pagamento di una cauzione fissata in un milione di euro.