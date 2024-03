Fabbian salva il Bologna al 94′: Empoli ko 1-0

CalcioWeb

Il Bologna si salva sul finale. La sfida di questa sera contro l’Empoli non è stata affatto facile per la squadra di Thiago Motta. Vittoria in extremis fuori casa per i rossoblu che al Carlo Castellani battono per 1 a 0 l’Empoli grazie al gol di Fabbian, al 94′.

Dopo un tiro di Calafiori, respinto ancora dal portiere empolese, è stato il guizzo del centravanti a far gonfiare la rete azzurra e a decidere in favore del Bologna l’anticipo di campionato sul terreno dei toscani. Il portiere empolese era stato protagonista di almeno 4-5 parate importanti che stavano regalando un punto d’oro alla sua squadra, impegnata nella lotta per la salvezza.

Con questa vittoria il Bologna resta al quarto posto a 54 punti davanti. L’Empoli resta fermo a 25 punti.