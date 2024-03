Euro 2024, la Germania sceglie il rosa: una rinfrescata all’austero look tedesco | FOTO 

CalcioWeb

Insieme alla nuova maglia dell’Italia per Euro 2024, Adidas ha presentato anche le divise delle altre nazionali che prenderanno parte alla rassegna europea griffate con il simbolo dell’azienda tedesca. Fra di esse ha catturato l’attenzione, senza dubbio, la divisa da trasferta della Germania.

Se la maglia casalinga, infatti, è la classica bianca con caratteri 3D nello stile degli anni Novanta, nero, rosso e oro sulle spalle e una goffratura che ricorda il logo della Federcalcio tedesca (Dfb). Una striscia nera sul lato ricorda la Coppa del Mondo casalinga del 2006, pantaloncini e calzettoni sono bianchi, la versione ‘away’ spezza i canoni con il passato e dà una decisa rinfrescata all’austero look tedesco.

La nuova maglia della Germania per Euro 2024

La maglia ufficiale da trasferta presenta, invece, uno stile molto più audace: toni rosa-viola e con un motivo a forma di diamante che vuole assomigliare all’aspetto dell’ala di un’aquila. I pantaloncini e i calzettoni sono completamente viola, mentre i due colori si fondono nella maglietta. Le nuove divise verranno indossate nelle prime amichevoli internazionali il 23 marzo contro la Francia e tre giorni dopo contro l’Olanda.

“Penso che la maglia da trasferta sia fantastica Qualcosa di diverso e davvero straordinario“, ha detto Florian Wirtz, centrocampista del Bayer Leverkusen e della nazionale tedesca. “Mentre la maglia da casa tipicamente bianca riprende il Dna del calcio tedesco in modo moderno, la maglia da trasferta con i suoi colori rosa-viola assicura un aspetto inaspettatamente fresco“, ha scritto Adidas in un comunicato stampa. Il lancio della maglia sarà accompagnato da una campagna pubblicitaria “che gioca in modo umoristico con i cliché e gli stereotipi tedeschi“, ha affermato la società.