Fiorentina, Commisso allontana le voci di addio: i ruoli dopo la morte di Barone

Il mondo Fiorentina è ancora sotto shock per la scomparsa di Joe Barone, direttore generale del club viola morto dopo un malore accusato prima della partita del campionato di Serie A contro l’Atalanta. La squadra è tornata in campo in vista del prossimo appuntamento contro il Milan con il chiaro obiettivo di dedicare una vittoria al dirigente.

La proprietà ha deciso di uscire allo scoperto dopo le ultime notizie di un possibile passo indietro del presidente Rocco Commisso: “oggi più che mai il mio legame con questo club e con questa città è ancora più forte e continuerà ad esserlo anche nei prossimi anni”. E’ il commento del numero uno viola in una nota sui canali ufficiali della Fiorentina.

Una gestione che sarà ”nell’ottica della continuità con lo straordinario ed eccezionale lavoro svolto da Joe e con la volontà di portare avanti quanto ha fatto in questi anni. Per questa ragione ho delegato alle persone più vicine e che lavoravano più a stretto contatto con lui il compito di tramandare la sua memoria e il suo operato”, conclude Commisso.

I ruoli alla Fiorentina

L’area sportiva sarà supervisionata da Daniele Pradè, già direttore sportivo della Fiorentina. A stretto contatto anche Nicolas Burdisso, direttore tecnico. L’area aziendale sarà gestita da Alessandro Ferrari già direttore della comunicazione e delle relazioni esterne mentre Mark Stephan continuerà nell’organigramma della società a mantenere la sua funzione di amministratore delegato.