Frosinone, Kaio Jorge in lacrime dopo la partita contro il Sassuolo

Grande delusione in casa Frosinone nel match della 28ª giornata del campionato di Serie A contro il Sassuolo. Lo scontro diretto per la salvezza si è concluso sul risultato di 1-0 per la squadra di Ballardini con un gol realizzato da Kristian Thorstvedt.

Il Frosinone ci prova nel finale e la grande occasione arriva al 90′ su calcio di rigore. Dal dischetto si presenta Kaio Jorge, ma l’attaccante sbaglia condannando la sua squadra alla sconfitta.

Le lacrime dopo l’errore

Kaio Jorge non è riuscito a trattenere l’emozione e anche al fischio finale è scoppiato a piangere per la delusione.