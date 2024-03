Furto in casa Toloi: è il 5° atalantino a finire nel mirino dei ladri, bottino preziosissimo

CalcioWeb

Ancora una volta un calciatore finisce nel mirino dei ladri. E in casa Atalanta sembra essere diventata una consuetudine della quale i calciatori farebbero volentieri a meno. Secondo quanto riporta “L’Eco di Bergamo”, il difensore dell’Atalanta Rafael Toloi ha subito un furto nella propria abitazione situata nel quartiere di Santa Lucia a Bergamo.

La casa è stata svaligiata domenica pomeriggio mentre il difensore italo-argentino era impegnato in Atalanta-Bologna. Si tratta del 5° giocatore dell’Atalanta vittima di furto dopo: Jérémie Boga, Luis Muriel, Merih Demiral e Gianluca Scamacca.

Atalanta, Toloi nel mirino dei ladri: la ricostruzione

Secondo la ricostruzione del quotidiano, i ladri sarebbero andati a colpo sicuro. L’abitazione era disabitata, Toloi era in campo nella sfida di Serie A tra Atalanta e Bologna e i malviventi hanno avuto libertà di azione. La banda potrebbe essere la stessa che ha già dato un dispiacere a diversi ex calciatori nerazzurri, evidentemente specializzata in furti nelle case dei giocatori.

Il bottino sarebbe ingente: dalla casa del difensore nerazzurro sono stati portati via gioielli e orologi di valore. Scoperto il furto, all’abitazione di Toloi è arrivata la polizia con la Scientifica che ha effettuato i rilievi, anche alla ricerca di eventuali impronte digitali.