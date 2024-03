Galatina-Grottaglie, i provvedimenti dopo i disordini: altri 14 Daspo

CalcioWeb

Il Questore di Lecce ha notificato altri 14 Daspo (dopo i primi tre) in riferimento ai disordini avvenuti in occasione della partita di calcio disputata l’8 ottobre 2023, sul campo neutro di Galatone, valevole per il campionato regionale di promozione pugliese tra le squadre di Galatina e Grottaglie.

Nel corso della partita sono stati esplosi artifizi pirotecnici, poi il lancio di un fumogeno sul terreno di gioco che ha danneggiato il manto in erba sintetica. Al fischio finale circa 60 tifosi del Galatina hanno tentato di assalire i supporter ospiti.

I provvedimenti

Attraverso la visione delle immagini registrate dagli operatori di Scientifica si è arrivati all’identificazione dei tifosi che sono stati denunciati. Confermato il divieto di accesso agli eventi sportivi per una durata dai 18 mesi ai 5 anni.